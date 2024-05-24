بعد مصرع شخصين.. المعاينة الأولية تكشف سبب حريق عقار كفر شكر

كشفت المعاينة الأولية لحريق اندلع في عقار مكون من أربع طوابق بقرية اسنيت بكفر شكر بمحافظة القليوبية، أن الحريق اشتعل بسبب تسريب الغاز داخل الطابق الثاني من العقار، وجرى السيطرة على الحريق، حيث أسفر الحريق عن مصرع شقيقين هما، "السيد أشرف السيد إبراهيم شرف وشقيقه محمد، أما المصاب فهو والدهم أشرف السيد إبراهيم شرف.

فيما أمرت جهات التحقيق في محافظة القليوبية، بانتداب المعمل الجنائي لمعرفة أسباب حريق اندلع في عقار مكون من 4 طوابق في مدينة كفر شكر بمحافظة القليوبية، ونتج عنه مصرع شخصين، وأصيب آخر.

جرى نقل الجثتين لمستشفى كفر شكر، تحت تصرف الجهات المختصة بالتحقيق، والتى صرحت بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وملابستها وسؤال أهلية المتوفين.

البداية عندما تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارا من غرفة عمليات شرطة النجدة يفيد نشوب حريق في منزل مكون من أربع طوابق بقرية أسنيت بكفر شكر.

جرى على الفور انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين مصرع شخصين وإصابة آخر جراء الحريق، وانتقلت قوات الحماية المدنية بالقليوبية لمكان الحريق ودفعت الحماية المدنية بسيارات الإطفاء والسيطرة على الحريق وإخماده دون أن يمتد المناطق المجاورة له، وتولت الجهات المعنية التحقيق، والتي أصدرت قرارها السابق.

في وقت سابق كان قد أصيب شخصين في حريق بعقار في قرية القشيش التابعة لمدينة شبين القناطر بمحافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

من جانبه صرح مصدر بمحافظة القليوبية، بأن العقار الذي نشب به الحريق، غير موصل بخدمة غاز، وأنه لم يستدل حتى الآن عن مصدر الانفجار والحريق.

البداية بورود بلاغ لغرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القليوبية، بنشوب حريق ناتج عن انفجار ماسورة غاز بمدخل القشيش التابعة لشبين القناطر، أسفر عن إصابة شخصين، وهم باسم سمير حسانين، 40 عاما، مصاب بحروق من الدرجة الثانية، ونجلاء فرج مرسي، 37 عاما، مصابة بحروق من الدرجة الأولى.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية إلى مقر البلاغ مدعومين بسيارتين إطفاء، وجرى فرض كردون أمني لمنع امتداد النيران، كما تمكنت الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وتحرر محضر بالواقعة.