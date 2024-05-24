تشييع جثمان شقيق مدحت صالح من مسجد الحصري عقب صلاة الجمعة

يُشيع الفنان مدحت صالح جثمان شقيقه الراحل أحمد صالح، اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

وكتب الفنان مدحت صالح على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العزاء مقتصر على المقابر "مقابر القوات المسلحة طريق الفيوم".. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن الفنان مدحت صالح مساء أمس الخميس، وفاة شقيقه الراحل أحمد صالح، ونشر على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور الفيديوهات إنستجرام صورة لشقيقة معلقا: “مع السلامة يا أحمد.. مع السلامة يابني.. مع السلامة يا حبيبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد صالح في ذمة الله”.