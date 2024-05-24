ads
الجمعة 24 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

تشييع جثمان شقيق مدحت صالح من مسجد الحصري عقب صلاة الجمعة

الراحل أحمد صالح
الراحل أحمد صالح شقيق الفنان مدحت صالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

يُشيع الفنان مدحت صالح جثمان شقيقه الراحل أحمد صالح، اليوم عقب صلاة الجمعة من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر.

وكتب الفنان مدحت صالح على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن العزاء مقتصر على المقابر "مقابر القوات المسلحة طريق الفيوم".. وإنا لله وإنا إليه راجعون.

وأعلن الفنان مدحت صالح مساء أمس الخميس، وفاة شقيقه الراحل أحمد صالح، ونشر على حسابه الشخصي عبر موقع تبادل الصور الفيديوهات إنستجرام صورة لشقيقة معلقا: “مع السلامة يا أحمد.. مع السلامة يابني.. مع السلامة يا حبيبي.. إنا لله وإنا إليه راجعون أحمد صالح في ذمة الله”.

 

مدحت صالح أحمد صالح مسجد الحصري السادس من اكتوبر مقابر القوات المسلحة الفيوم مسلسل امبراطوريه ميم احسان عبدالقدوس خالد النبوي فيسبوك انستجرام