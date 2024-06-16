نقابة الموسيقيين تنعي الموزع عمرو عبد العزيز

نعى الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين الموزع عمرو عبد العزيز الذي رحل اليوم بعد صراع مع المرض.

وقال نقيب الموسيقيين عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: “ياه علي ده خبر، أستغفر الله العظيم لا إله إلا الله محمد رسول الله عشرة عمري وأخويا وحبيبي وصديقي وزميل النجاح الموزع الكبير والإنسان الجميل المهذب المحترم عمرو عبد العزيز في ذمة الله، الله يرحمك ويغفر لك ويسامحك ويسكنك فسيح جناته ياحبيبي، انا لله وإنا إليه راجعون”.

كما نعي الفنان حلمي عبد الباقي وكيل اول نقابة الموسيقيين الموزع الموسيقى عمر عبد العزيز علي صفحة التواصل الاجتماعي قائلا : “البقاء لله الموزع الموسيقي الكبير عمر عبد العزيز حبيبي ياعمر صحيت دلوقتي علي هذا الخبر المؤلم والمفجع مصدقتش عيني قابلتك آخر مرة في رمضان وكنت سعيد اوي ان شوفتك وكنت زي القمر واستعدنا ذكريات مع بعض بس اكيد اكيد انت في مكان افضل واحسن ربنا ينور لك قبرك ويجعل مثواك الجنة برجاء الدعاء في هذه الايام المباركة”.

ونعي الدكتور محمد عبد الله المتحدث الرسمي للموسيقيين الموزع عمرو عبد العزيز قائلا : “استيقظنا اليوم علي خبر مؤلم، اليوم هو يوم حزين علي موسيقين مصر، فقدنا اليوم الموسيقي والموزع عمرو عبد العزيز بعد معاناته مع المرض، يشهد جميع موسيقين مصر وانا منهم اخلاق هذا الرجل وادبه وتواضعه، تعامل مع كبار النجوم في توزيع اعمال فنية متميزة ورحل في صمت دون ان يزعج احدا، لم ولن ننساك ياعمرو ابدا ، مع السلامة ياعمرو”.

الراحل تعاون من قبل مع كبار المطربين في مصر والوطن العربي ومنهم الفنان حلمي عبد الباقي والفنانة التونسية لطيفة، والمطرب لطفي بوشناق وكاظم الساهر الذي قام بتوزيع أغنيته "عيد وحب" من ألحان كاظم، وأصالة، ومدحت صالح، وقدم الكثير من الأوبريتات الغنائية الوطنية .

كما تولى توزيع وتأليف وتنفيذ موسيقي لأوبريت "مصر المكان والمكانة" الذي شارك في الغناء به كوكبة من نجوم الفن والغناء منهم عمرو سعد وأحمد سعد ومي فاروق ومحمد الحلو.