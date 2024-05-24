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الجمعة 24 مايو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

أبرزها التشكيك في الأديان.. «الأزهر العالمي للفلك» و«الثقافي القبطي» يناقشان مجموعة من القضايا

مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
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عقد مركز الأزهر العالمي للفلك الشرعي وعلوم الفضاء بمجمع البحوث الإسلامية، حلقة نقاشية مع المركز الثقافي القبطي ولجنة الشباب ببيت العائلة المصرية، لمناقشة مجموعة من القضايا المجتمعية المهمة خاصة المعرفية والعلمية والعمل على التكامل في الحد من انتشار الأخبار والعلوم الزائفة.

عُقد اللقاء بحضور الدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والأنبا أرميا، رئيس المركز الثقافي القبطي، والدكتور محمد أبو زيد الأمير المنسق العام لبيت العائلة المصرية، والدكتور محمود الهواري، الأمين المساعد للدعوة والإعلام الديني بالمجمع، والدكتور مسعد عويس، مقرر لجنه الشباب، القس أرميا مكرم، مقرر مساعد لجنه الشباب ببيت العائلة المصرية، والدكتور عايده نصيف، نائب مجلس الشيوخ والمقرر المساعد لجنه الشباب، وعدد من أعضاء اللجنة منهم: الدكتور يوسف الورداني، والدكتور ناهد عبدالحميد، والدكتور أحمد صوفي، وكيل كليه العلوم جامعه الأزهر، والدكتور كامل جادالله، استاذ الفلك جامعه الأزهر، والدكتور أحمد محمد عبد البر، مدير مركز الأزهر للفلك، والدكتورة ماري رؤوف، مدير العلاقات العامة بالمركز الثقافي القبطي.

ناقش اللقاء مجموعة من المحاور المهمة منها ما يتعلق بقضية التشكيك في الأديان والمعتقدات الدينية، وبحث الرد على هذه الادعاءات بالألة والبراهين العلمية، كما تطرق اللقاء للتأكيد على أهمية دراسة المواضيع العلمية المختلفة والاطلاع على الأبحاث والدراسات العلمية الحديثة والتي من الممكن أن تقدم تفسيرات واضحة ومقنعة للظواهر الطبيعية والحياة.

كما أوصى اللقاء بأهمية تفعيل الحوار العلمي لدعم المشاركة في مناقشات إيجابية حول القضايا والمفاهيم المختلف في فهمها، مع أهمية أن تحتوي هذه المناقشات على إعمال العقل وتشجيع شباب الباحثين على استخدام التفكير النقدي والتحليلي، والبحث عن الأدلة العلمية والمنطقية التي تدعم هذه المعتقدات باستخدام المنهج العلمي الصحيح في تقييم الأدلة والتحقق من صحتها، كما أوصى بأهمية التوعية الجماهيرية بالبحث عن الإجابات حول المفاهيم من مصادر موثوقة وذلك بالاستعانة بالكتب والمقالات العلمية، وكذلك الاستفادة من الخبراء والأكاديميين في المجالات ذات الصلة.

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