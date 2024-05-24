المدعي العام الأوكراني: مقتل وإصابة 1895 طفلًا منذ بدء العملية العسكرية الروسية

أعلن مكتب المدعي العام الأوكراني، مقتل 547 طفلا وإصابة 1348 آخرين، منذ أن بدأت العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا.

وقال مكتب المدعي العام، في بيان حسبما ذكرت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية، اليوم الجمعة - إنه حتى تاريخ اليوم الموافق 24 مايو، تضرر أكثر من 1895 طفلا جراء هذه العملية العسكرية، حيث بلغ عدد القتلى 547 طفلا، وأصيب أكثر من 1348 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وأشار البيان إلى أن معظم حالات الوفاة والإصابة بين الأطفال وقعت في منطقة دونيتسك بواقع 532 حالة، تلتها منطقة خاركييف بـ374 حالة، ومنطقة خيرسون بـ152 حالة، في حين سُجلت 13 حالة في دنيبروبتروفسك و130 حالة في كييف.

وأوضح المكتب أن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث يتم مواصلة العمل للتحقق من البيانات المتعلقة بالمناطق المتضررة والمناطق التي تسيطر عليها روسيا.