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الجمعة 24 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مسئول أمريكي: الأمم المتحدة وزعت 506 أطنان من المساعدات داخل غزة خلال أسبوع

الرصيف المؤقت على
الرصيف المؤقت على ساحل قطاع غزة
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أكد مدير الاستجابة في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، دانيال ديكهاوس، أن الأمم المتحدة وزعت أكثر من 506 أطنان من المساعدات، داخل قطاع غزة بما فيها دير البلح والمواصي وخان يونس، خلال أسبوع. 

وأضاف ديكهاوس - حسبما أفادت أفادت قناة الحرة الأمريكية، اليوم الجمعة، أن مهمة إيصال المساعدات الإنسانية عبر البحر معقدة وتتطلب تنسيقا مستمرا بين العديد من الشركاء ودولة الاحتلال الإسرائيلي.

وأعلن نائب قائد القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، براد كوبر، أمس، إيصال 820 طنا من المساعدات عبر الرصيف المؤقت على ساحل قطاع غزة.

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