صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، اليوم الجمعة، بأن حلف الناتو يجر مولدوفا إلى مواجهة عسكرية مع روسيا وبيلاروسيا.

وقال بورتنيكوف بحسب ما ذكرت وكالة "سبوتنك" الروسية، خلال اجتماع مجلس رؤساء الأجهزة الأمنية للدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، في بشكيك: "نحن نرى كيف تعمل أدوات السيطرة الخارجية، وكمثال على ذلك مولدوفا، السلطات المولدوفية فقدت بالفعل استقلالها السياسي، علاوة على ذلك، تواجه كيشينيوف اليوم مسألة التخلي عن الهوية الوطنية والدولة بشكل عام".

وأضاف: "التحالف يجر مولدوفا حرفيًا إلى مواجهة عسكرية مع روسيا وبيلاروسيا".

وتابع بورتنيكوف: "هناك قلق بالغ بسبب الزيادة الكبيرة في كثافة العمليات السيبرانية الهجومية لبلدان الحلف ضد البنية التحتية الحيوية للمعلومات في بلدان رابطة الدول المستقلة، وفي المقام الأول أنظمة الكمبيوتر في المجال الحكومي، والصناعة، والطاقة، والقطاع المصرفي".

وأوضح أنه "في الوقت نفسه، ولخلق تهديدات إلكترونية، تستخدم أجهزة الاستخبارات الغربية ومجتمعات القراصنة على نطاق واسع البنية التحتية لشركات تكنولوجيا المعلومات العابرة للحدود الوطنية".