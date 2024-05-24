تستعرض “البوابة نيوز” أبرز ما جاء حول قانون المنشآت الصحية تحت قبة البرلمان، والذي يشكل إطارًا قانونيًا لتنظيم الخدمات الصحية والمنشآت الصحية في البلاد. ومن المهم أن نلاحظ أن المعلومات الواردة هنا قد تكون غير كاملة وقد تحتاج إلى التحقق منها من مصادر رسمية.

الهيكل التشريعي

يشمل قانون المنشآت الصحية في مصر العديد من اللوائح والقوانين التي تنظم قطاع الرعاية الصحية، بما في ذلك قوانين تنظيم المستشفيات والعيادات والمراكز الصحية وغيرها.

ترخيص المنشآت الصحية

يتعين على المنشآت الصحية في مصر الحصول على تراخيص من الجهات الحكومية المختصة قبل بدء العمل، يتم تنظيم عملية التراخيص بغية ضمان الجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية.

متطلبات الجودة والسلامة

يلتزم قانون المنشآت الصحية في مصر بتحديد متطلبات صارمة للجودة والسلامة في تقديم الخدمات الصحية، يتم تحديد هذه المتطلبات من خلال معايير وإرشادات محددة تهدف إلى حماية صحة وسلامة المرضى.

الرقابة والمتابعة

يقوم القانون بتحديد دور السلطات الحكومية في مراقبة ومتابعة المنشآت الصحية لضمان التزامها باللوائح والمعايير المحددة.

العقوبات

ينص قانون المنشآت الصحية، على عقوبات قانونية للمنشآت التي تخالف اللوائح والتشريعات المعمول بها.

تشمل هذه العقوبات غرامات مالية وقد تصل إلى إغلاق المنشأة في حالات الانتهاكات الجسيمة.