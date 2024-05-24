توريد 30 ألف طن قمح إلى الصوامع والشون في دمياط

أعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن انتظام عملية توريد محصول القمح لهذا الموسم والذى بدأ الشهر الماضى ويستمر حتى منتصف أغسطس ٢٠٢٤، مؤكدة وصول الكمية الموردة حتى الأمس ٣٠٨٨٥ طنا و٣٣٩ كيلو جرام، بالشون التابعة للبنك الزراعى المصرى بكفر سعد وفارسكور والزرقا والسرو بالإضافة إلى شونة مضرب الزرقا وشون مطاحن السيالة والسنانية بدمياط.

وأكدت منال عوض، أن المحافظة تعمل على انتظام منظومة التوريد والتخزين ، مشيرة إلى أنه يجرى متابعة العمل التى تجرى من خلال مديريتى الزراعة والتموين بشكل مستمر، وفي هذا الصدد فقد وجهت "محافظ دمياط" بالتيسير على المزارعين خلال التوريد ورصد أى معوقات والعمل على حلها فورًا.

ومن الجدير بالذكر أن المساحة المُنزرعة بالقمح بدمياط هذا العام قد بلغت ٣٦١٣٨ فدانا والتى تخطى ٥ آلاف فدان عن العام السابق حيث جرى حصاد ٣٠٥٢٣ فدانا حتى الآن .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 51568 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 245159 طنًا.

كما غادر عدد 3 قطار بحمولة إجمالية 3538 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي والقليوبية، وعدد 2 قطار بعد أن فرغا عدد 50 حاوية 40 قدم قادمين من الإسكندرية، وعدد 10 وحدات نهرية (بارج) بعد أن قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي (2889 طن) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا وتحميل شحنة تبلغ حوالى (3051 طنا) من القمح متجهة إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 6025 حركة.