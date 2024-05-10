ads
الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

بوابة العرب

رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي تستقبل طلائع حجاج بيت الله الحرام بالهدايا والمصاحف

حجاج بيت الله الحرام
حجاج بيت الله الحرام
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

استقبلت وكالة رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد النبوي، طلائع حجاج بيت الله الحرام الواصلين إلى المدينة المنورة، لأداء فريضة الحج بالهدايا والمصاحف والكتيبات التوجيهية والإرشادية بلغاتهم، وسط أجواء عامرة بالفرح وغامرة بالدموع من حجاج بيت الله الحرام.

وأكد وكيل رئيس الشؤون الدينية بالمسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد الخضيري في تصريحات صحفية له اليوم الجمعة أن الرئاسة حريصة على إثراء تجربة ضيوف الرحمن الدينية، وتهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية، وإنجاح رحلتهم الإيمانية، ليتفرغوا لأداء الركن الخامس من أركان الإسلام، تحت شعار "محورية خدمة الضيف".

يذكر أن رئاسة الشؤون الدينية; تعزز منظومة خدماتها الدينية; بمبادرات نوعية تستهدف الحاج، مسخرة لها: التقانة، والرقمنة، والإعلام الحديث، والذكاء الاصطناعي، والترجمة; لتيسير انتفاع الحاج من خدمات المنظومة الدينية، ونشر رسالة الحرمين الوسطية عالميا; كما هي تطلعات القيادة السعودية; من استحداث جهاز رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي التخصصي الديني.

رئاسة الشؤون الدينية المسجد النبوي حجاج بيت الله الحرام الحج المصاحف