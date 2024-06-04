القوات الروسية تستهدف منشأة عسكرية أوكرانية في دنيبروبيتروفسك

أعلن سيرجي ليبيديف منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف اليوم /الثلاثاء/ أن القوات المسلحة الروسية استهدفت منشأة عسكرية تابعة للحرس الوطني الأوكراني في دنيبروبيتروفسك.

ونقلت وكالة (سبوتنيك) الروسية للأنباء عن ليبيديف قوله "تلقت دنيبروبتروفسك ضربة على منشأة عسكرية في الساعة الخامسة صباحا حيث يتم تخزين الذخيرة والوقود ومواد التشحيم في أراضي موقف مركبات الحرس الوطني"، مضيفا أن هناك مركز احتجاز احتياطيا بجوار موقف للسيارات، وبعض المباني التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية كمستودعات ومواقع.

وأوضح ليبيديف أنه تم تطويق عدة مبان من قبل ضباط جهاز الأمن الأوكراني وأفراد عسكريين.

