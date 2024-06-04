القبض على مسجل خطر بحوزته مخدرات أثناء محاولة ترويجها في بنها

ألقت مباحث مركز شرطة بنها، برئاسة المقدم أحمد ربيع رئيس مباحث مركز شرطة بنها، القبض على مسجل خطر وبحوزته كمية من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، وسلاح ناري فى قرية جمجرة، التابعة لدائرة مركز شرطة بنها.

تلقى اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية إخطارا من اللواء محمد السيد رئيس مباحث المديرية يفيد وصول معلومات من المصادر السرية لرئيس مباحث مركز بنها عن قيام أحد المسجلين خطر بحيازة كمية من المخدرات، وسلاح ناري، فى قرية جمجرة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها، وأكدت التحريات صحة المعلومات.

وبتقنين الإجراءات تمكن النقيبين أحمد عمارة، ومحمد رمضان، معاونى مباحث مركز شرطة بنها من القبض على المتهم "س ب"، مقيم في قرية جمرة، ومطلوب تنفيذ أحكام 3 قضايا جنائية تتعلق بتهريب المخدرات والسرقة، وكان بحوزته كمية من المخدرات أثناء محاولته ترويجها، وسلاح ناري "فرد خرطوش"، ومبلغ مالى، وهاتف محمول، وبمواجهته بالمضبوطات ، أقر بحيازته لها بقصد الإتجار في المخدرات

جرى تحريز المضبوطات، وتحرر المحضر اللازم، وأحيل المتهم إلى النيابة التى قررت حبسه على ذمة التحقيق.