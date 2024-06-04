سفير مصر ببوروندي يشارك في افتتاح مكتبة كلية الألسن الجديدة ببني سويف

استقبل الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، اليوم الثلاثاء، السفير عطية أبو النجا سفير جمهورية مصر العربية ببوروندى ، وقنصل مصر العام ببومباي بالهند، وذلك على هامش مشاركته في افتتاح مكتبة كلية الألسن الجديدة وتطوير المعامل الخاصة بها وافتتاح نادي السنيما بالكلية، حيث أهدي السفير عدد من الكتب من مكتبة الخاصة لمكتبة الكلية، وذلك بحضور الدكتور شريف الجيار عميد كلية الألسن.

من جانبه، أكد رئيس الجامعة أن المكتبة الجديدة بكلية الألسن تعتبر إضافة علمية كبيرة للجامعة ولمنسوبي الكلية ، موضحًا أنها تخدم شريحة كبيرة من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس وتهدف إلى تشجيع الطلاب على الاطلاع على المصادر المختلفة للمعلومات وتنمية الوعي الثقافي لديهم ونشر ثقافة القراءة داخل المجتمع الجامعي، موجهًا الشكر لكل الجهود التي أسفرت عن هذا العمل الكبير.