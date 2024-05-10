بطولة العالم للإسكواش 2024.. تأهل مازن هشام بـ 3 أشواط نظيفة

تأهل المصرى مازن هشام، لاعب وادى دجلة، إلى الدور الثانى من بطولة العالم للإسكواش 2024 ، بمنافسات الرجال ، بعد فوزه على بطل المجر الصاعد فاركاس بالاز بنتيجة 3-0 فى مباراة الدور الأول.





وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي:

14-12، 11-5 ، 11-2 .



بهذا الفوز تأهل مازن هشام، للدور الثانى من بطولة العالم للإسكواش 2024، ومواجهة الفرنسى لوكاس سيرم.

ويشارك فى منافسات الدور التمهيدي الأول للأدوار التمهيدية، 64 لاعب من الرجال.



وتستضيف مصر بطولة العالم للإسكواش "الاكبر والأعرق فى عالم الإسكواش" بملاعب نادي بالم هيلز أكتوبر، على ان يستضيف المتحف القومي للحضارة المصرية المباريات بدءًا من الدور ربع النهائي وحتى نهائيات البطولة التى انطلقت فى الفترة من 9 مايو الجارى وحتى يوم 18 من الشهر ذاته، والتي يبلغ مجموع جوائزها 565 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.



وتشارك مصر في البطولة بفريق مكون من 20 لاعب، على النحو التالي:



علي فرج، مصطفي عسل، كريم عبد الجواد، مازن هشام، طارق مؤمن، يوسف سليمان، علي ابو العينين، يوسف ابراهيم، فارس دسوقي، محمد الشربيني، عمر مسعد، يحيي النوساني، كريم الحمامي، محمد أبو الغار، ابراهيم القباني، مازن جمال، مصطفي السرتي.