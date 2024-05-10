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الجمعة 10 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

العالم

جنوب أفريقيا تطالب محكمة العدل بمزيد من الإجراءات ضد إسرائيل

محكمة العدل الدولية
محكمة العدل الدولية
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طلبت جنوب أفريقيا من محكمة العدل الدولية أن تأمر باتخاذ إجراءات طارئة إضافية ضد إسرائيل بسبب عملياتها العسكرية في رفح بقطاع غزة.

مشيرة إلى أن "الإجراءات التي أمرت بها محكمة العدل الدولية لا تتناسب مع الظروف المتغيرة في غزة" وفي الدعوى التي أقامتها جنوب أفريقيا وتتهم فيها إسرائيل "بارتكاب أعمال إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين، أمرت المحكمة في يناير المنصرم، إسرائيل بالامتناع عن أي أعمال يمكن أن تندرج تحت اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، وضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين، وفقًا لوكالة «رويترز».

وكانت جنوب أفريقيا، قد اتهمت إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، عادّة أن الهجوم الذي شنّته حركة «حماس» في السابع من أكتوبر2023، لا يمكن أن يبرر ما ترتكبه في قطاع غزة.

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