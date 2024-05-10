البيت الأبيض: إذا ما توسعت إسرائيل في عمليتها برفح الفلسطينية سيكون علينا اتخاذ بعض القرارات

أكد البيت الأبيض على دعمه لحل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية وهناك مسار محدد لذلك، وفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل لها.

وتابع البيت الأبيض في بيان:" إذا ما توسعت إسرائيل في عمليتها برفح الفلسطينية سيكون علينا اتخاذ بعض القرارات".

وأضاف:"سنفعل كل ما بوسعنا لنمكن إسرائيل من الدفاع عن نفسها".

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بأن لواء جفعاتي متواجد حاليا على أبواب مدينة رفح الفلسطينية وقوات كبيرة من وحدات المدرعات والمشاة تتجهز لتوسيع المعركة البرية.

وفي وقت سابق من اليوم أعلن الاحتلال الإسرائيلى عن إصابة 12 من جنوده فى انفجار لغم بدبابة جنوب قطاع غزة، ووفقا لما نقلته قناة القاهرة الإخبارية.

واستهدفت طائرات الاحتلال دراجة نارية على طريق صلاح الدين شرق رفح، ما أدى إلى استشهاد عدد من المدنيين وإصابة آخرين.

كما استشهد عنصر في الدفاع المدني يدعى نعيم الغول، جراء قصف طائرة إسرائيلية مسيرة قرب ملعب فلسطين وسط مدينة غزة.

كما انتشلت طواقم الإسعاف والدفاع المدني عدة جثث من تحت أنقاض منزل عائلة لافي في شارع عوني ضاهر، بمنطقة خربة العدس وسط مدينة رفح. وكان المنزل قد تعرض في وقت سابق اليوم لقصف من الطائرات الحربية الإسرائيلية.

كما قصفت مدفعية الاحتلال محيط شركة توزيع الكهرباء وسط القطاع.

وقصفت المدفعية الإسرائيلية، ودمرت عدة مواقع ومنازل في حي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، بالإضافة إلى منزل في بلدة المغراقة، وسط غزة.