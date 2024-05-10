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الجمعة 10 مايو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

"صبحي" يهنئ "المصارعة" بتأهل كيشو إلي الأولمبياد للمرة الثانية على التوالي

محمد إبراهيم كيشو
محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية
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تقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالتهنئة القلبية إلي الاتحاد المصري للمصارعة، بعد تأهل محمد إبراهيم كيشو لاعب منتخب مصر للمصارعة الرومانية إلي الأوليمبياد للمرة الثانية على التوالي، بعد فوزه علي بطل كازاخستان بعدم التكافؤ 8-0 ويتوج ببرونزية التصفيات العالمية للمصارعة لوزن -67 كجم.

وأشاد الوزير بالروح القتالية العالية التي تحلي بها البطل المصري وتحقيق ريمونتادا كبيرة بعد خسارته في التصفيات الافريقية المؤهلة الى الاولمبياد وبعد خسارته بالأمس من بطل ملدوفا ، ليعود كيشو اليوم ويستغل الفرصة ويفوز بمبارياته الأربعة في أدوار الترضية بعدم التكافؤ، ويحجز مقعده في أولمبياد باريس

وأضاف صبحى أن خطة الوزارة في دعم اللاعبين وتوفير الرعاية اللازمة لهم بالتعاون مع الجهات المختلفة ومنظمات المجتمع المدني بدأت تؤتي ثمارها وتظهر نتائجها في تحقيق الميداليات والبطولات.
 

وزير الرياضة اشرف صبحي الشباب والرياضة اوليمبياد باريس كيشو