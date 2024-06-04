طقس الإسكندرية.. ارتفاع في درجة الحرارة وتحذير من التعرض المباشر لأشعة الشمس

تزامنا مع استمرار الموجة الحارة التي يشهدها طقس مصر، سجلت درجة الحرارة اليوم الثلاثاء في الاسكندرية 29 درجة مئوية، مع توقعات بارتفاعها خلال الساعات القادمة، كما ارتفعت نسبة الرطوبة لتصل إلى 56%، وسرعة رياح 16 كم/ ساعة.

وأعلنت الهيئة العامة للارصاد الجوية عبر صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، إزدياد تأثير الكتل الهوائيه شديدة الحرارة علي كافة الأنحاء بحيث ترتفع درجات الحرارة خلال الأيام القليلة القادمة علي القاهرة لتصل إلي 40 درجة يومي الخميس والجمعة القادمين.

أما عن اليوم فمن المتوقع أن تسجل درجة الحرارة العظمي علي القاهرة 38 درجة وجنوب الصعيد 44 درجة، وحذرت من عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة خلال ساعات النهار والإكثار من شرب السوائل الباردة.

وأوضحت الهيئة في بيان لها تأثير رطوبة الهواء على درجات الحرارة وعلى الإنسان، فكلما كان الهواء أدفأ زادت كمية بخار الماء الذى يحمله، وعندما يحتوى الهواء على أقصى كمية من بخار الماء يستطيع حملها تحت درجة حرارة وضغط معينين يقال أن الهواء تشبع ببخار الماء.

وتابع البيان: هناك ارتفاع في نسب الرطوبة بفصل الصيف ويزيد من الإحساس بإرتفاع درجات الحرارة عن المتوقعة بقيم تتراوح من ٣ إلى ٥ درجات مئوية وخاصة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، ارتفاع نسب الرطوبة يقلل من عملية تبخر العرق من جسم الإنسان فيحدث خلل فى تبريد الجسم.

واضاف: فعندما يشعر جسم الإنسان بارتفاع درجة الحرارة يقوم بالتعرق الذى يحمل حرارة الجسم إلى الهواء وعند زيادة رطوبة الجو فإن الهواء يكون مشبع ببخار الماء فلا يتبخر العرق الخارج من جسم الانسان ولا يستطيع الهواء المشبع ببخار الماء ان يمتصه.

وتابع: لذلك ينتج الحسم المزيد من العرق مع ارتفاع نسب الرطوبة تجعل أجسامنا تشعر بالحرارة واللزوجه ومع زيادة التعرق ووجود الإنسان خارج المنزل ممكن أن يصل بالجسم إلى حالة الجفاف.