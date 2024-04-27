“Concentrix” تعزز مكانتها كمؤسسة عالمية للتكنولوجيا والخدمات بتغيير علامتها التجارية

أعلنت شركة Concentrix Corporation العالمية المتخصصة في مجال التكنولوجيا والخدمات، عن تحولها إلى اسم Concentrix، وذلك في إطار تطوير علامتها التجارية وتعزيز مكانتها العالمية.

تعكس هوية العلامة الجديدة مفهوم الدوائر المتحدة المركز، الذي يبرز التركيز المستمر للشركة على موظفيها وعملائها، ويجسد التزامها بتقديم الحلول التكنولوجية الابتكارية لدعم العلامات التجارية في المستقبل.

وأكد كريس كالدويل، الرئيس التنفيذي لشركة Concentrix: "يعكس تغيير العلامة التجارية هذا التزامنا المستمر بتقديم الحلول المبتكرة التي تجمع بين التكنولوجيا والخدمات، وتدعم العلامات التجارية في رحلتها نحو النجاح".

تستفيد الشركة الآن مما يزيد على ٢٠٠٠ عميل حول العالم، وتقدم لهم تجربة متوازنة ومتميزة، مع توفير خدمات عالمية متسقة وفهم دقيق للاحتياجات المحلية.

تعتبر هذه الخطوة تأكيدًا على التزام شركة Concentrix بتقديم الحلول المبتكرة والشاملة، وتعزيز مكانتها كمؤسسة رائدة في قطاع التكنولوجيا والخدمات على مستوى العالم.