فرقة ثقافة الشيخ زايد تقدم العرض المسرحي "ابن الإيه" بالإسماعيلية

قدمت فرقة بيت ثقافة الشيخ زايد المسرحية، أولى ليالي العرض المسرحي "ابن الإيه"، على مسرح قصر ثقافة الإسماعيلية، ضمن عروض الموسم الحالي للهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، المقدمة في إطار برامج وزارة الثقافة.

العرض عن رواية "أوليفر تويست" لتشارلز ديكنز، ويأتي كمحاولة لتوضيح معاناة الأطفال المهمشين الذين يزدريهم المجتمع، من خلال طرح قصة "جابر" الذي نشأ بملجأ للأطفال، ويواجه الكثير من الصعوبات عقب خروجه، وحياة لم يعرفها من قبل!

"ابن الإيه" إعداد أمير حمزة، إخراج أحمد كمال، أشعار سامح عثمان، ماكياچ مريم محمد، تنفيذ ملابس نورا فوزي، استعراضات وسام الطحاوي، إضاءة شادي عزت، تأليف موسيقي وألحان محمد عاصم، ديكور وملابس محمد علي، مساعد مخرج هايدي هاني، مارسيلينو ياني، أحمد حلمي، محمد إسماعيل، مخرج منفذ أحمد صلاح.

العرض من إنتاج الإدارة العامة للمسرح التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، وينفذ بإشراف إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، من خلال فرع ثقافة الإسماعيلية برئاسة شيرين عبد الرحمن، ويعرض يوميا بالمجان في الساعة والنصف مساءً حتى 28 أبريل الحالي.

تشهد أنشطة هيئة قصور الثقافة فعاليات متعددة ومكثفة خلال الفترة الأخيرة ضمن عروض الموسم المسرحي الحالي واحتفالات الذكرى الثانية والأربعين لتحرير سيناء واليوم العالمي للكتاب وغيرها من الفعاليات التي تلقى إقبالا وتفاعلا كبيرا بالمحافظات.