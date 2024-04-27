كاف يشيد بمهاجم الأهلي: الوسام للطيران تتمنى لكم رحلة ممتعة وآمنة إلى النهائي

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" الضوء على المستوى الذي قدمه المهاجم الفلسطيني وسام أبو علي لاعب الأهلي، خلال مباراة مازيمبي الكونغولي في نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.

وسجل وسام أبو على هدف الأهلي الثاني في شباك مازيمبي، بعدما تلقى عرضية من الجانب الأيسر عن طريق علي معلول، ليقفز في الهواء ويضعها في شباك مازيمبي بطريقة رائعة.

ونشر الاتحاد الإفريقي تغريدة عبر حسابه الرسمي على منصة "X" احتفى خلالها بهدف وسام أبو علي الرائع خلال مباراة الأهلي ومازيمبي.

وكتب حساب "كاف" على الصورة التي نشرها لمهاجم الأهلي وسام أبو على قائلاً: تتمنى لكم شركة الوسام للطيران رحلة ممتعة وآمنة إلى النهائي.

وتمكن الأهلي من تحقيق الفوز على مازيمبي بثلاثية نظيفة، ليتأهل الفريق إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا للمرة الخامسة على التوالي، والسابعة عشر في تاريخ القلعة الحمراء.