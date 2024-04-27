“الخدمات المالية العربية” تطلق مراكز للبيانات لدعم توسعها الاستراتيجي

وسعت شركة الخدمات المالية العربية (AFS)، لحلول المدفوعات الرقمية وأداة تمكين التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط وأفريقيا، نطاق تواجدها بشكل استراتيجي في جمهورية مصر العربية من خلال افتتاح مراكز بيانات جديدة.

ويمثل هذا الاستثمار خطوة مهمة إلى الأمام لشركة AFS في السوق المصرية ويعزز مسار نموهم بطريقتين رئيسيتين، اولاً التوسع المتسارع، حيث سيدعم مركز البيانات الآمن والموثوق توسع نطاق عمليات شركة AFS التجارية بسرعة داخل مصر.

تخدم شركة AFS أكثر من 60 عميلاً مصرفيًا في أكثر من 20 دولة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا من خلال تقديم حلول وخدمات المدفوعات الرقمية المتميزة. وسيجعل هذا المركز الجديد للبيانات من شركة AFS لاعبًا مهيمنًا في السوق المصرية.

وقال سامر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية العربية: “على مدى أربعة عقود، كانت شركة AFS قوة دافعة في مجال تكنولوجيا المدفوعات، ورائدة في الحلول الرقمية المبتكرة التي تمكّن الشركات والبنوك والمستهلكين في جميع أنحاء الشرق الأوسط وأفريقيا. يمثل مركز البيانات الجديد بالقاهرة قفزة استراتيجية للأمام. فهو يوفر أُسسا قوية وقابلة للتطوير لأعمالنا التجارية الحالية في مجال قبول مدفوعات التجار، بينما يعمل في نفس الوقت كمنصة لإطلاق أعمال معالجة أدوات الدفع لدينا في مصر. ويؤكد هذا الاستثمار التزامنا تجاه السوق المصرة الديناميكية، ونهدف إلى أن نكون شريكًا رئيسيًا في التحول الرقمي للقطاع المصرفي من خلال تقديم حلول دفع مرنة وآمنة وسلسة ومبتكرة تفتح فرصًا جديدة لجميع المجالات”.

تشمل مجموعة منتجات وخدمات معالجة المدفوعات التي تقدمها شركة AFS على حلول بطاقات متعددة الاستخدامات مثل بطاقات الائتمان والخصم والدفع المسبق والبطاقات اللاتلامسية والبطاقات الافتراضية والمشفرة. وتشمل أيضًا البطاقات التجارية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، والمحافظ الرقمية، وبطاقات الهدايا، مما يضمن الراحة والأمان في كل عملية دفع. تتميز شركة AFS أيضًا بتحسين أداء الأعمال باستخدام أحدث معايير الأمان مثل مراقبة الاحتيال في الوقت الفعلي وتدفق وتحليل البيانات والدعم التشغيلي ودعم العملاء على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.

وقال توفيق محمود، المدير العام لشركة AFS مصر: “نحن ملتزمون بالاستثمار في البنية التحتية التكنولوجية لمصر وفي مواهبها البشرية. واستنادًا إلى القدرات التي يوفرها مركز البيانات الجديد لأعمالنا، يعد الاستثمار في رأس المال البشري لشركة AFS أولوية من شأنها أن تحدد وتيرة نمونا المتسارع عبر خطوط الأعمال في مصر. ومن المتوقع أن يصل عدد القوى العاملة لدينا إلى ما يقرب من 300 متخصص في مجال المدفوعات فى السوق المصرية بحلول نهاية العام، وهذا سيعزز أهداف شركة AFS في تقديم تجارب مدفوعات عالية الجودة لعملائنا”.

يعد إطلاق مركز البيانات المبتكر هذا، بالإضافة إلى موقع التعافي من الكوارث الأساسي (DR) الذي يتميز بأحدث تطبيقات الدفع والتبديل ونظام إدارة البطاقات والمزيد، جزءًا من تفاني الشركة المستمر في الاستثمار في البنية التحتية الرائدة في المجال والتقنيات المتقدمة التي تعمل على زيادة تعزيز مكانتها باعتبارها الشريك المفضل للمؤسسات والشركات فى مصر.