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السبت 27 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي

البوابة سبورت

طائرة الزمالك تهزم الطلائع وتتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي

طائرة الزمالك
طائرة الزمالك
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تأهل الفريق الأول لكرة الطائرة بنادي الزمالك، إلى نهائي كأس مصر ، عقب فوزه على طلائع الجيش بنتيجة 3-2، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم السبت،  بالعاصمة الإدارية، ضمن منافسات الدور نصف النهائي.


جاءت نتائج الأشواط كالتالي:-
25 -17
25 -21
25 -22
25 21
15 -11

من المقرر، أن يواجه "طائرة الزمالك"  الفائز من الأهلي وبتروجيت، في المباراة النهائية لمسابقة كأس مصر، والمقرر لها غداً الأحد.


يضم الجهاز الفني لطائرة الزمالك كل من، "سيدني لوتشيانو بابكي مديراً فنياً ، محمد عبد المنعم مدرباً عاماً ، محمد علي مدربأ، وأحمد سعودي طبيباً ، وأحمد شعلان مديراً إدارياً ،وحسن عبدالرازق إدارياً.

الطائرة طلائع الجيش كاس مصر