"فوري" و"روبوست" يتعاونان لتعزيز التحول الرقمي والشمول المالي في قطاع التوصيل

أعلنت شركة "فوري"، الشركة الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية وتكنولوجيا البنوك، عن توقيع مذكرة تعاون مشترك مع شركة "روبوست"، الرائدة في تطوير نظم إدارة التوصيل واللوجستيات. يأتي هذا التعاون لتقديم حلول أتمتة كشوف المرتبات لموظفي شركات التوصيل، وذلك بهدف تعزيز جهود عملية التحول الرقمي وتحقيق مبادئ الشمول المالي في هذا القطاع المهم.

تهدف الشراكة إلى توفير بطاقات "فوري" الخاصة لموظفي التوصيل لتسهيل عمليات صرف الرواتب، وذلك بناءً على حلول "روبوست" المتطورة في إدارة كشوف الرواتب لأكثر من 20.000 موظف. هذا التعاون يهدف إلى تسهيل وتبسيط عمليات صرف الرواتب وتقديم تعويضات بشكل سلس دون الحاجة لمناقشات مطولة، مما يمكّن الشركات من التركيز على مهامها الاستراتيجية بشكل أكبر.

بالإضافة إلى ذلك، تقدم "فوري" خدمات التأمين الطبي الشامل لموظفي التوصيل، مما يعكس التزام الشركة بدعمهم ورعايتهم وتعزيز صناعة التوصيل للمنازل بشكل عام.

قال شريف أبوشادي، رئيس قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في "فوري": " نتطلع إلى تحقيق تغيير شامل في نظم إدارة عمليات التوصيل، ونحن ملتزمون بدعم كافة القطاعات للاستفادة من تكنولوجيا فوري المتقدمة".

من جانبه، علق محمد جسرها، الرئيس التنفيذي والمؤسس لشركة "روبوست"، قائلاً: "إن التعاون مع فوري يمثل خطوة مهمة في مسيرة روبوست نحو تعزيز عمليات أتمتة نظم إدارة التوصيل، وهذه الشراكة ستسهم في تحسين تجربة المندوبين وتعزيز تجربة العملاء بشكل عام".