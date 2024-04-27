طاهر أبو زيد أول الحضور في عزاء سعيد الشيشيني

توافد عدد كبير من نجوم الرياضة من مختلف الأندية على مسجد الحامدية الشاذلية لأداء واجب العزاء في الراحل كابتن سعيد الشيشيني نجم المقاولون العرب في عصره الذهبي.

كان أول الحضور طاهر أبو زيد وزير الشباب والرياضة الأسبق وأحمد جلال إبراهيم نائب رئيس الزمالك السابق وعبدالحميد بسيوني نجم الزمالك السابق ومؤمن عبدالغفار نجم الترسانة السابق وأحمد مجاهد رئيس اتحاد الكرة السابق وطارق يحيي رئيس قطاع الناشئين السابق بالزمالك ومحمود الخواجه نجم الزمالك السابق ومحمد حلمي رئيس قطاع الناشئين الحالي بالزمالك وحمادة عبداللطيف نجم الزمالك السابق

وعلاء مقلد عضو مجلس الزمالك السابق وطارق مصطفي مدرب البنك الأهلي وطارق السيد لاعب الزمالك السابق .

بالإضافة للكابتن عبدالعزيز عبد الشافي نجم الأهلي السابق.

وحضر ايضا مختار مختار واسامة عرابي ومجدي عبدالغني نجم الاهلي السابق.

حرص نجوم المقاولون العرب اصدقاء الراحل سعيد الشيشيني على الحضور للمشاركة في تأبين الراحل وكان على رأسهم كابتن محمد رضوان وعبدالفتاح صالح ومحمود عز ووليد فرج

تقام مساء اليوم السبت عزاء الراحل كابتن سعيد الشيشيني نجم المقاولون العرب السابق بمسجد الحامدية الشاذلية والذي توفي الأربعاء الماضي بعد تعرضه لازمة صحية منتصف شهر رمضان

المبارك .

وتوفي الكابتن سعيد الشيشيني رمز ونجم وقائد نادي المقاولون العرب صباح الأربعاء الماضي بعد صراع مع المرض.

ونعي مجلس ادارة نادي المقاولون العرب نجمه التاريخي وقائد فريق الكرة ورمزها بالنادي.

وقدم مجلس إدارة النادي خالص العزاء لأسرة الفقيد وكل محبيه داعين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم الأسرة الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون.

جدير بالذكر أن سعيد الشيشيني كابتن النادي التاريخى وساهم مع الجيل الذهبي في صناعة اسم ونادي المقاولون وفاز مع المقاولون العرب بلقبي كأس إفريقيا وهو مكتشف النجم الكبير محمد صلاح.