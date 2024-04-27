"الدفاع الروسية": قواتنا نفذت 35 هجوما دقيقا على مواقع عسكرية أوكرانية خلال أسبوع

أكدت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية نفذت 35 هجوما بأسلحة دقيقة بعيدة المدى ضد مواقع الطاقة الأوكرانية والمؤسسات الصناعية العسكرية والبنية التحتية للسكك الحديدية والمستودعات ومستودعات الوقود ومناطق انتشار الجيش والمرتزقة خلال الأسبوع الماضي في إطار العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وقالت الوزارة في بيان صحفي أوردته وكالة أنباء /تاس/ الروسية، اليوم السبت إنه "خلال الفترة من 20 إلى 27 أبريل من هذا العام، شنت القوات المسلحة الروسية 35 هجوما مشتركا بأسلحة دقيقة بعيدة المدى محمولة جوا أو بحرا، بما في ذلك صواريخ كينزال والمسيرات الجوية ردا على محاولات نظام كييف إلحاق أضرار بالسكان".

وأوضحت الوزارة أن الهجمات استهدفت منشآت الطاقة والصناعة الروسية، ومواقع الطاقة الأوكرانية والمؤسسات الصناعية العسكرية والبنية التحتية للسكك الحديدية وأنظمة الدفاع الجوي والترسانات ومستودعات الوقود وورش إنتاج وإصلاح المسيرات البحرية والمسيرات الجوية.

واستهدفت الضربات الروسية - أيضا - مواقع نشر مؤقتة للتشكيلات القومية والمرتزقة الأجانب، وحشدت القوى العاملة الأوكرانية والمعدات العسكرية في محطات تحميل السكك الحديدية.

وأكدت أن القوات الروسية سيطرت على مواقع أفضل في منطقة كوبيانسك خلال الأسبوع وصدت تسعة هجمات مضادة للجيش الأوكراني في منطقة كوبيانسك خلال الأسبوع الماضي.