انطلاق "بالمزاد دوت كوم" أول منصة للمزادات العقارية الرقمية في مصر

أعلنت منصة "بالمزاد دوت كوم" انطلاق أعمالها في السوق المصري]، لتكون أول منصة رقمية للمزادات العقارية في البلاد. تهدف المنصة إلى توفير حلول للمشكلات التي تواجه المزادات التقليدية وضمان اكتمال وتسوية العمليات بشكل قانوني وآمن.

محمود فرحات، شريك مؤسس للمنصة، أشار إلى أن التحول الرقمي المتزايد في مصر يجعل من الضروري زيادة الاعتماد على التكنولوجيا في إدارة الأعمال، وأن المنصة تقدم حلاً مبتكرًا لتسهيل عمليات المزاد العلني وتحقيق أعلى قيمة في وقت قياسي.

المنصة تعتمد على آليات تكنولوجية تعزز الشفافية والحيادية في العملية البيعية، مما يضمن حقوق كل الأطراف المتورطة. توفر المنصة أيضًا ضمانات للمشترين والبائعين، بما في ذلك تأمين الأموال في حساب وسيط وتقديم ضمانات لنقل الملكية بشكل آمن.

التسجيل والمشاركة في المزادات عبر المنصة سهل وآمن، حيث يتم تسديد التأمين وتحميل كراسة الشروط بشكل آلي، وتنعقد المزايدة لمدة 3 أيام لزيادة فرص المشاركة والحصول على أفضل العروض.