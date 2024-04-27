«البوابة نيوز» تكشف سبب مشادة محمد صلاح مع كلوب

أظهرت لقطات جديدة، للنجم المصري محمد صلاح جناح ليفربول، وهو يتصافح مع الألماني يورجن كلوب مدرب الفريق، قبل اندلاع المشادة الكلامية بينهما أثناء مباراة الريدز أمام وست هام يونايتد.

وانتهت مباراة ليفربول ضد وست هام يونايتد، بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء اليوم السبت على ملعب لندن الأولمبي، ضمن منافسات الجولة الخامسة والثلاثين من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يشارك محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد وست هام بشكل أساسي، لكنه شارك بديلًا في الدقيقة 79 بدلًا من زميله الكولومبي لويس دياز.

والتقطت عدسات الكاميرات، نشوب مشادة كلامية بين كلوب وصلاح على قبل دخول الأخير إلى ملعب المباراة.

وأظهرت لقطات جديدة، السبب الحقيقي وراء خلاف محمد صلاح مع يورجن كلوب، تكشفه «البوابة نيوز» نقلًا عن صحيفة «ديلي ميل» البريطانية.

والتقط مقطع فيديو من مدرجات ملعب استاد لندن الأولمبي للمصافحة بين الثنائي، ليتيح تفسيرًا محتملًا قبل اندلاع التوتر بين كلوب ومحمد صلاح.

بدا محمد صلاح محبطًا بالفعل بعد جلوسه على مقاعد بدلاء الحمر، بعد معاناته في الفترة الأخيرة من صيامه عن التهديف في البريميرليج، وكذا بعد الهزيمة في المباراة الماضية في ديربي الميرسيسايد على ملعب جوديسون بارك أمام إيفرتون بثنائية دون رد يوم الأربعاء الماضي.

غضب صلاح من مدربه، بعدما دفع به كلوب في اللقاء قبل 10 دقائق من نهاية مباراة ليفربول ووست هام.

اقترب مدرب ليفربول في البداية من صلاح، لكن تم التلويح له بعيدًا، قبل أن يستمر نجم المنتخب الوطني في الغضب قبل أن ينجح الأوروجوياني داروين نونيز في تهدئته.

ورفض كلوب في وقت لاحق الكشف عما قيل حول الأزمة التي دارت بينه وبين محمد صلاح، لكنه أصر على أنه تم التعامل مع الأمر.

ومع ذلك، أظهرت لقطات جديدة تفسيرًا لسبب المشادة اللفظية غير المعتادة في صفوف ليفربول.

تأتي هذه المشادة في وقت حرج يمر به ليفربول، بعدما فشل في تحقيق الفوز للمباراة الثانية على التوالي، ما أدى إلى ابتعاد الريدز عن المنافسة على لقب البريمرليج مع أرسنال ومانشستر سيتي.

وبهذا التعادل، رفع ليفربول رصيده إلى 75 نقطة، ليظل في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، بينما وصل وست هام إلى النقطة 49، محتلًا بها المرتبة الثامنة.