بالقرآن الكريم.. دعاء العاشر من رمضان في الذكرى الـ50 للنصر المبين

تقدم «البوابة نيوز»، مجموعة من الأدعية طوال أيام شهر رمضان، ونستعرض فيما يلي دعاء الليلة العاشرة من شهر رمضان.

اللهم انصرنا على شياطين الانس والجن وافتح لنا فتحا مبينا، اللهم نناجيك فى السموات العلا أن أصلح لنا احوالنا واقبل صيامنا وصلاتنا وقيامنا وزكاتنا ودعاءنا بالخير والصلاح فى المال والأحوال ونعوذ بك من الشيطان الرجيم ومن كل هامة ولامة واكشف الغمة عن المظلومين ونجى اهل مصر وفلسطين من ابتلاء الصهاينة واتباعهم واذنابهم المستعمرين،اللهم يا حكم ياعدل يا الله هب لنا حكمة وصواب وصبر وقوة يتعجب منها كل خلقك، اللهم ارزقنا دواء يشفى كل مريض بداء اتعبه ويأس من الشفاء يا شافى يا معافى يا رب اللهم يا حنان يا منان اهدى كل من اغتنى بأمرك إلى بذل العطاء للمحتاجين والفقراء واليتامى والمساكين ومن استعفوا وسجلوا من مد اليد طالبين الغوث خشية الجوع ..اللهم اطعم الجوعى وارزق المحتاجين واستر عورات من تخلت عنه سبل العيش يارب بكرمك بستغيث ، بسم الله الرحمن الرحيم ۞وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّمَا غَنِمۡتُم مِّن شَيۡءٖ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُۥ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي ٱلۡقُرۡبَىٰ وَٱلۡيَتَٰمَىٰ وَٱلۡمَسَٰكِينِ وَٱبۡنِ ٱلسَّبِيلِ إِن كُنتُمۡ ءَامَنتُم بِٱللَّهِ وَمَآ أَنزَلۡنَا عَلَىٰ عَبۡدِنَا يَوۡمَ ٱلۡفُرۡقَانِ يَوۡمَ ٱلۡتَقَى ٱلۡجَمۡعَانِۗ وَٱللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيۡءٖ قَدِيرٌ (41) إِذۡ أَنتُم بِٱلۡعُدۡوَةِ ٱلدُّنۡيَا وَهُم بِٱلۡعُدۡوَةِ ٱلۡقُصۡوَىٰ وَٱلرَّكۡبُ أَسۡفَلَ مِنكُمۡۚ وَلَوۡ تَوَاعَدتُّمۡ لَٱخۡتَلَفۡتُمۡ فِي ٱلۡمِيعَٰدِ وَلَٰكِن لِّيَقۡضِيَ ٱللَّهُ أَمۡرٗا كَانَ مَفۡعُولٗا لِّيَهۡلِكَ مَنۡ هَلَكَ عَنۢ بَيِّنَةٖ وَيَحۡيَىٰ مَنۡ حَيَّ عَنۢ بَيِّنَةٖۗ وَإِنَّ ٱللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ) صدق الله العظيم

اللهم ارحم موتانا وشهداءنا الأبرار فى حرب أكتوبر فى الذكرى ال٥٠ للنصر المبين فى العاشر من رمضان السادس من أكتوبر ١٩٧٣ فى مصر وفلسطين واسكنهم الفردوس الأعلى وانر ووسع قبورهم واجعلها روضة من رياض الجنة ، اللهم اننا نحمدك ونشكرك ونذكرك ليل نهار وندعوك أن تقبل منا عبادتنا لك يا الله محبين صادقين مخلصين لا نريدك الا الرحمة والمغفرة والعفو والرضا يا الله

بسم الله الرحمن الرحيم(47) وَإِذۡ زَيَّنَ لَهُمُ ٱلشَّيۡطَٰنُ أَعۡمَٰلَهُمۡ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ ٱلۡيَوۡمَ مِنَ ٱلنَّاسِ وَإِنِّي جَارٞ لَّكُمۡۖ فَلَمَّا تَرَآءَتِ ٱلۡفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيۡهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيٓءٞ مِّنكُمۡ إِنِّيٓ أَرَىٰ مَا لَا تَرَوۡنَ إِنِّيٓ أَخَافُ ٱللَّهَۚ وَٱللَّهُ شَدِيدُ ٱلۡعِقَابِ) صدق الله العظيم..اللهم نقى قلوبنا بالإيمان الصادق المخلص وانصرنا على الصهاينة وأتباعهم وأذنابهم بقوتك العليا كما نصرتنا فى العاشر من رمضان السادس من أكتوبر ١٩٧٣ منذ خمسين سنة .. اللهم انصر مصر نصرا يتعجب منه المتكبرون..

المتغطرسون، اللهم احفظ لنا مصر وشعبها العظيم ورئيسها القائد الشجاع وجيشها المنتصر وشرطتها الباسلة والأزهر والكنيسة والقضاء وكل مؤسسات مصر وأرضها وحدودها ومياهها وغذائها وثرواتها واحميها من كل شرور التطرف والإرهاب الفكرى العقيم وأيقظ قلوبنا بالإيمان الصحيح الصادق المخلص وانصرنا على أعدائنا فى الداخل والخارج اللهم احرس مصر.. اللهم احسن خاتمتنا وارزقنا الجنة يارب .. الحمدلله رب العالمين والصلاة والسلام على الأنبياء والمرسلين.