تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بمحافظة الدقهلية من ضبط عاطل بعد قيامه بتمزيق جسد شاب وطعنه بسكين نتيجة مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة لقيام المتهم بمعاكسة شقيقة المصاب بقرية تل عميرة، وجرى نقل المصاب إلى مستشفى شربين العام لتلقي العلاج وضبط المتهم.

ضبط عاطل مزق جسد شاب عاتبه على معاكسة شقيقته فى الدقهلية:



تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، اخطارا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ للعقيد محمد جمعة، مأمور مركز شرطة بلقاس من مستشفى شربين العام بوصول المدعو "محمد.س.أ"، حاصل على دبلوم صناعة ومقيم قرية تل عميرة دائرة المركز مصابا بجرح شبه نافذ بالبطن وآخر طعني بعضد اليد اليمني وآخر قطعي بالوجه "إدعاء تعدي من آخرين" ولا يمكن استجوابه.

على الفور انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس بقيادة المقدم محمد البنا، رئيس المباحث وبالفحص وسؤال والده،71 عاا، بالمعاش، ومقيم بذات القرية اتهم المدعو"محمد.ر.إ.ع،26 عاما، حاصل على دبلوم صناعة، ومقيم قرية الزهراء دائرة المركز بالتعدي على نجله بالضرب بآلة حادة "سكين"، كانت بحوزته وإحداث إصابته على إثر حدوث مشادة كلامية بينهما تطورت الى مشاجرة لمعاتبه نجله للمتهم لقيامه بمعاكسة شقيقته.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة بلقاس من ضبط المتهم وبمواجهته اقر واعترف بارتكابه الواقعة لذات السبب وتبادل الاتهام مع المصاب بالتعدي عليه بالضرب بآلة حادة سكين وإحداث إصابته بجرح قطعي بالرأس من الخلف وآخر قطعي بالرقبة من الناحية اليمنى وتخلصه من الأداة المستخدمة.

جرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.