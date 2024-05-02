"الدولي لرجال الأعمال"يشارك في منتدى طقشند للاستثمار ويلتقي سفيرة مصر باوزبكستان

شارك اتحاد رجال الأعمال العرب والأفارقة "الاتحاد الدولي لرجال الأعمال"، في منتدى طقشند الدولي للاستثمار الثالث في جمهورية اوزبكستان بهدف تعزيز الاتصالات التجارية و تعزيز التعاون الاقتصادي و التجاري ، خاصة في مجالات التحول الرقمي والربط بوسائل النقل وتطوير البنية التحتية.

جانب من المنتدي

وأكد الدكتور علاء العيسوي المدير التنفيذي للاتحاد الدولي لرجال الأعمال العرب والأفارقة بالخارج، أن أعضاء الاتحاد شاركوا في فعاليات المؤتمر الأول مع رئاسة جمهورية اوزبكستان بحضور وزراء حكومة اوزبكستان ومشاركين من كل الدول

وأشار إلى أنه تعرف على الفرص الاستثمارية سواء في المناطق الاقتصادية الحرة وغيرها الفرص الاستثمارية المتاحة في الوزرات المختلفة المعنية والإسكان والاتصالات.

وأضاف أن أعضاء الاتحاد، التقوا بسفيرة مصر في أوزبكستان وجرى تعرفيها بنشاط الاتحاد الاستثماري في اوزبكستان، مشيرا إلى نجاح الاتحاد في في مد أواصر التعاون مع الجانب الاوزبكستاني منذ لقائه مع سفير اوزبكستان في القاهرة .