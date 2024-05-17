حركة فتح تشكك في النوايا الأمريكية بإدخال المساعدات من شاطئ غزة

قال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح، إن الإعلان عن جاهزية الميناء الأمريكي العائم على شواطئ غزة للعمل كان تزامنا مع احتلال إسرائيل لمعبر رفح، والإعلان عن وجود معبر آخر سيتم العمل به لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة، وكأن هناك أمورا مرتبطة ببعضها البعض ووجود تواطؤ ما بين الولايات المتحدة ودولة الاحتلال.

وأضاف "متحدث حركة فتح"، خلال مداخلة على فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن معبر رفح كان مفتوحا، وكان الأكثر صلاحا لإيصال أكبر كم ممكنا من المساعدات، وأن يكون مفتوحا على مدار الساعة، ولكن الاحتلال كان يعيق إدخال المساعدات عبر معبر رفح، لكنه كان يعيق ذلك، ويضع المعوقات أمام دخول المساعدات من مصر الشقيقة التي كانت تبذل كل جهد لإيصالها ولم تغلق المعبر يوما من الجانب المصري.

وتابع متحدث حركة فتح "على ما يبدو أن هناك أمرا ما يدور في بال الولايات المتحدة، ونخشى أن يكون الميناء الأمريكي العائم مجرد ميناء مؤقت لإيصال المساعدات الإنسانية وألا يكون وراءه أمور أخرى، مثل أن يكون منفذا للتهجير القسري للشعب الفلسطيني".