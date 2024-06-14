"القفص" ضمن مواسم نجوم المسرح الجامعي بالهناجر

يشهد مسرح مركز الهناجر للفنون، في السابعة مساء اليوم الجمعة، العرض المسرحي "القفص"، ضمن عروض المسابقة الرسمية للدورة السادسة لمواسم نجوم المسرح الجامعي برئاسة المخرج خالد جلال، وبحضور لجنة التحكيم التي تضم الكاتب الصحفي عاطف النمر، والفنان محسن منصور، والمخرج سامح مجاهد، والدكتورة مروة عودة، والمهندس محمد الغرباوي.

"القفص" لفرقة جامعة حلوان المسرحية، ومن بطولة: يوسف خطاب في دور "كريس"، وندى غانم في دور "كيارا"، هاني عاطف في دور "بيترو"، علياء الحقباني في دور "الأم"، أوليفيا إميل في دور "نيلا"، محمد أحمد في دور "سيرجيو".

العرض ديكور إسلام جمال، أزياء فيرونيا شكري، مكياج سهيلة محمد، اضاءة محمود الحسيني، موسيقى وألحان وأشعار أدهم فيتو، توزيع موسيقى ديفيد سمير، تصحيح لغوي صفية ممدوح، مدرب تمثيل عبدالرحمن محسن، والعمل من تأليف ماريو فرايتي، دراماتورج نورهان صلاح الدين، إعداد وإخراج أسامة الطوخي.

وتستمر فعاليات الدورة السادسة لمواسم نجوم المسرح الجامعي برئاسة المخرج خالد جلال، حتى 14 يونيو الجاري، وقد شهد حفل الافتتاح تكريم عدد من الفنانين الذين شاركوا في عروض المسرح الجامعي، وهم: الفنان خالد الصاوي، والفنان ضياء عبدالخالق، والمخرج محسن رزق، والمخرج محمد جبر، والفنان أحمد عبدالوهاب، والفنان الدكتور فريد النقراشي، والفنان محمد أسامة، والفنان كريم عفيفي، والدكتورة عبير فوزي.