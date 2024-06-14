حبس زوجة أب قتلة ابن زوجها بالقليوبية

أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بحبس زوحة أب لقتلها نجل زوجها خنقا 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت جهات التحقيق بالقليوبية بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة المتوفى والتصريح بالدفن عقب ذلك وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابستها وسؤال اهليته.

تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من مأمور مركز شرطة القناطر الخيرية يفيد بورود إشارة من مستشفى القناطر العام بحضور أب ومعه نجله جثة هامدة، وبالكشف الطبي والفحص تبين وجود آثار خنق حول رقبة الطفل، وجرى حجزه بمشرحة المستشفى.

كشفت التحريات بقيادة الرائد محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة القناطر الخيرية مصرع طفل خنقا لا يتخطي من العمر 7 سنوات، كما تبين قيام زوجة والد المجني عليه بخنقه حتي لفظ أنفاسه الأخيرة بين يديها.

وعقب تقنين الإجراءات بقيادة النقيب كمال إبراهيم محرم والنقيب مكسيموس ماجد والنقيب عمرو بدر معاوني رئيس المباحث جرى ضبط المتهمة، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهمة 4 أيام علي ذمة التحقيقات والتصريح بدفن جثة الطفل عقب انتهاء اعمال الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي.