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الجمعة 14 يونيو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

زراعة 609 آلاف شجرة بالطرق العامة والرئيسية بمراكز الشرقية

زراعة أشجار
زراعة أشجار
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أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أن المحافظة قامت بزراعة 609 آلاف شجرة مثمرة ضمن بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الإنتاج الحربي وتنفيذا للمبادرة الرئاسية بزراعة 100 مليون شجرة متنوعة على جانبي المحاور الرئيسية والشوارع التي تم رفع كفاءتها وتطويرها خلال الفترة الماضية وكذلك بمداخل المدن والطرق السريعة لإضفاء اللمسة الجمالية والحضارية عليها وتحسين نوعية الهواء وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار وخاصة المثمر منها.

وأشاد المحافظ بالمبادرة الرئاسية المعنية بزراعة 100 مليون شجرة والتي تهدف لزيادة المساحات الخضراء وإضفاء المظهر الجمالي والحضاري على الطرق الرئيسية والشوارع وداخل المدن والمساهمة في إحداث نقلة حضارية وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

وأضاف المحافظ أن تنفيذ المبادرة يأتي في إطار حرص الدولة على تحقيق وتطبيق نظم الاستدامة البيئية ومواجهة التداعيات السلبية للتغيرات المناخية وتوفير بيئة نظيفة وصحية وآمنة للمواطن.

ومن جانبها أوضحت رشا شوقي مديرة إدارة التنسيق الزراعي ان الأشجار التي تم تزراعتها بالمرحلتين الاولي والثانية من المبادرة بمختلف المراكز والمدن والاحياء تنوعت ما بين (برتقال – جوافة – زيتون – ليمون – رمان – يوسفي - أكاسيا جلوكا – كونو كاربس – كازورينا – نبق(سدر) – فرش زجاج – تين - كافور) وتأتي تماشيا مع خطة التطوير والتجميل التي شهدتها تلك المدن مشيرة الي انه تم التنبيه علي كافة الجهات المختصة بالمتابعة المستمرة للأشجار التي تمت زراعتها ورعايتها والحفاظ عليها لخلق بيئة صحية ونظيفة للمواطنين.

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