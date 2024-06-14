تعرف على برنامج الرئيس السيسي اليوم في الحج

يتضمن برنامج الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم في السعودية، زيارة مكة المكرمة لبدء مناسك الحج وتصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة تمهيدا لأداء الركن الأعظم للحج بالوقوف بعرفة غدا.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس إلى السعودية لأداء فريضة الحج كما استهل الزيارة بالصلاة في المسجد النبوي الشريف.

وزار الرئيس السيسي قبر الرسول صلى الله عليه وسلم وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم وصاحبيه رضوان الله عليهما حيث أدي الرئيس السيسي الصلاة فى المسجد النبوى الشريف قبل أن ينتقل إلى مكة المكرمة لبدء مناسك الحج

وتبدأ اليوم الجمعة عملية تصعيد الحجاج من مكة المكرمة إلى المشاعر المقدسة تمهيدا لأداء الركن الأعظم للحج بالوقوف بعرفة غدا السبت، ويتم تصعيد الغالبية العظمي من الحجاج إلى عرفات مباشرة حرصا على راحتهم، فيما تقوم أعداد من الحجاج بالتوجه من ظهر غدا إلى مشعر منى لقضاء التروية ثم الصعود من فجر السبت إلى مشعر عرفات لقضاء الركن الأعظم للحج.