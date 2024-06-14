أوقاف الشرقية تستعد لاستقبال المواطنين لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك

تابع الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مع الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف، استعدادات المديرية لاستقبال المواطنين، لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك، والتأكد من تجهيز المساجد والساحات، المقرر أداء صلاة العيد بها، وإجراء أعمال النظافة والتطهير والتعقيم، للحفاظ على صحة وسلامة المصلين.

أشاد محافظ الشرقية، بجهود وزارة الأوقاف للنهوض بالخطاب الدعوي ونشر تعاليم الدين السمحة، وكذلك تعاونها المثمر مع المحافظة في تقديم كل أوجه الدعم للفئات الأكثر احتياجات، بمختلف القرى والمراكز ليحيوا حياة كريمة، مثمناً دور مديرية أوقاف الشرقية في نشر تعاليم الإسلام السمحة القائمة على الوسطية والاعتدال، وكذلك أعمال إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كل الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد وتكثيف الدور الدعوى والوطني في خدمة الدعوة الإسلامية.

ومن جانبه أشار الشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، إلى أنه في إطار استعدادات المديرية لاستقبال عيد الأضحي المبارك، تم تجهيز 5000 مسجد تشرف عليهم المديرية إدارياً ودعويا، بجانب 793 ساحة كائنة بمراكز الشباب وأفنية المدارس وأراضي فضاء، تمت معاينتها جميعا وتبين صلاحيتها لإقامة شعائر صلاة العيد ، مع تكليف إمامين معتمدين ومصرح لهما من وزارة الاوقاف بكل مسجد وساحة لتأدية الصلاة .

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بالمديرية وأخرى فرعية بالإدارات التابعة لها، لمتابعة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من وزارة الأوقاف ورصد أي مخالفات والتعامل معها وفقاً للإجراءات القانونية المتبعه.

بينما أوضح الدكتور محمد حامد، وكيل مديرية الأوقاف، أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاة عيد الأضحي المبارك، وهي أن تكون خطبة العيد في حدود 10 دقائق كالجمعة، مع الالتزام بخطبة العيد الموحدة نصًا أو مضمونًا.

والسماح باصطحاب الأطفال لأداء صلاة عيد الاضحي المبارك وذلك لإدخال البهجة عليهم.

وان كانت الصلاة في الساحات لزم تخصيص مكان للسيدات في مؤخرة المصلى أو في جانبه بشرط وجود حائل أو حاجز يفصل بينهما.

ولا ينبغي أن تُصلِّي المرأة بجوار الرجل إلا في وجود حائل بينهما.

والاستعانة بالواعظات في تنظيم صلاة عيد الأضحي 1445 بمصليات السيدات خاصة في الساحات المخصصة وذلك لتحقيق الضوابط الشرعية دون أي مخالفة شرعية.