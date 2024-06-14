السعدني: طرح كميات كبيرة من اللحوم بأسعار مخفضة

اكد العميد محمود السعدني، الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن، انه جرى الاستعداد لعيد الأضحى المبارك منذ شهر مضى، حيث جرى ضخ لحوم سوداني وبلدي وضاني مجمد وطازج، وجميعها آمنة تمامًا وذات مذاق جيد.

وأضاف “السعدني” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الأخبار” عبر فضائية “Dmc”، اليوم الجمعة، أن أسعار اللحوم التي جرى ضخها تقل عن أسعار السوق المحلي من 30 لـ 40%، موضحا ان أسعار اللحوم السوداني 285 جنيها واللحوم البلدي 335 جنيها ولحوم ضاني مجمد 335 جنيهًا ولحوم ضاني طازج 360 جنيهًا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن أن هناك لجانا تكشف على الأبقار في بلاد المنشأ وأيضًا فور وصولها إلى مصر وبعد ذبحها ووصولها إلى المجزر.

وتابع الرئيس التنفيذي للشركة المصرية للحوم والدواجن أن اللحوم والدواجن متوفرة بكميات كبيرة ولا يوجد حد أقصى للشراء.