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الجمعة 14 يونيو 2024
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عبدالرحيم علي
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة القبطية

الأنبا باسيليوس يتفقد اللقاء الروحي لمركز قانا الجليل للعائلة والحياة بالإيبارشية

ارشيف
ارشيف
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تفقد الأنبا باسيليوس اليوم، اللقاء الروحي لخدمة عرس مركز قانا الجليل للعائلة والحياة بالإيبارشية وذلك بقاعة القديس بولس . بحضور الأب انجليوس منير مدير المركز والأسر. 
 وأعطى الأنبا باسيليوس كلمة تشجيعية لكل الحاضرين مؤكدا على أهمية بنيان الأسرة في إطار روحانية الكنيسة.
 واختتم الأنبا باسيليوس كلمته مؤكدا على مسؤولي واعضاء المركز تفعيل برامج للمتزوجين و تفعيل دور مركز قانا في إجتماعات الأسر في كل كنائس الإيبارشية.

تضمن اللقاء فقرات روحية متنوعة، واختتم اللقاء بالصلاة والبركة الرسولية لكل الحاضرين . 
وجدير بالذكر تأتى هذه اللقاءات في إطار اهتمام وحرص الأنبا باسيليوس متابعة كل الأنشطة الخدمية في كل المراكز الخدمية.

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