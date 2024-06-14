تحرير 11 محضرا بمخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية بمركزي قنا وأبوتشت

صرح عمرعبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن مديرية الطب البيطرى بقنا بالتعاون مع مديرية التموين ومباحث التموين، نجحت فى تحرير 11 محضرًا بمخالفات ذبح خارج المجازر الحكومية، بإجمالي وزن 68 كجم بمركزى قنا وأبوتشت، وتم التحفظ على الكميات المضبوطة، وإحالة المخالفين إلى النيابة العامة، لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية حيال المخالفين، يأتي ذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الاضحى المبارك.



ومن جانبه أوضح الدكتور إبراهيم يوسف، مدير عام الطب البيطري بقنا، أن المديرية واصلت شن حملاتها الدورية للتفتيش على أسواق عرض وبيع اللحوم والمجمدات والدواجن والأسماك وأماكن بيع وتداول وتقديم الغذاء، للضرب بيد من حديد على المخالفين، والتأكد من جودة وسلامة الأطعمة والأغذية المقدمة للمواطنين، ومواجهة جشع بعض التجار لتحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين.

وأضاف مدير عام الطب البيطرى بقنا، ان مديرية الطب البيطري بقنا، كانت قد تلقت بعض البلاغات من المواطنين عن وجود اشتباه تسمم غذائي ناتج عن تناول بعض المواطنين أسماك سامة منها اسماك الأرنب، وعلى الفور تم التنسيق مع مديرية الشؤون الصحية والتموين، وتم شن حملات تفتيشية مشتركة على أسواق ومحلات بيع الأسماك، حيث ثبت خلو الأسواق من تلك النوعية السامة من الاسماك، يأتى ذلك في إطار توجيهات اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، بضرورة الحفاظ على صحة و سلامة المواطنين، والتأكد من صلاحية الأغذية لضمان وصول غذاء أمن وصحي للمستهلك.