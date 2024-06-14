الكشف على 902 مواطن في قافلة طبية مجانية بدشنا ضمن "حياة كريمة"

صرح عمر عبد الباقي، المتحدث الرسمي لمحافظة قنا، أن مديرية الصحة والسكان، نظمت قافلة طبية مجانية بقرية أبومناع شرق التابعة لمركز دشنا، ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان بالقرى والنجوع الأكثر احتياجات، لتحسين مستوى الخدمات الطبية وذلك في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".



وأضاف عبد الباقى، أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على عدد 902 مواطن، فى 7 تخصصات طبية، بواقع " 240 حالة طب أطفال، 225 حالة أمراض باطنة، و 91 جراحة و 43 حالة أمراض نساء وتوليد، و 224 حالة رمد، و34 حالة أسنان، 45 حالة تنظيم الأسرة " فضلا عن إجراء فحوصات معملية لعدد 38 حالة، و 25 حالة موجات صوتية وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 44 حالة و إجراء خلع أسنان 3 حالة، وتحويل 4 حالات تتطلب رعاية أكثر أو تدخلات جراحية إلي المستشفيات المتخصصة، مشيرا إلى أن هذه القافلة تأتي انطلاقا من حرص الدولة المصرية المستمر على تقديم الرعاية الطبية اللازمة للأسر الأولى بالرعاية، عبر القوافل المجهزة بأحدث الإمكانات والكوادر الطبية.



ومن جانبه أوضح الدكتور محمد بدران، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، أنه على هامش القافلة تم عقد 10 ندوات للتثقيف الصحي، استفاد منها 99 مواطنا عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدي الفيروسي، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط ،السكر والسمنة)، أورام الصدر، تنظيم الأسرة ، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن ، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة.