"البيت الأبيض": قلقون من تأثير العمليات العسكرية في رفح على دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة

أعربت المتحدثة باسم "البيت الأبيض" كارين جان بير، عن قلق الإدارة الأمريكية بشأن تأثير العمليات العسكرية المحدودة في رفح على دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها في قطاع غزة.

وأوضحت بير - وفقا لقناة (الحرة) الأمريكية – أنه منذ 5 أبريل الماضي تم نقل أكثر 7 آلاف شاحنة إلى غزة، وتم إدخال ما يقرب من 250 شاحنة مساعدات عبر معبر كرم أبو سالم.

وأشارت إلى أن بفضل الضغط الذي يمارسه الرئيس الأمريكي جو بادين على رئيس الحكومة الإسرائيلية نتنياهو تم إدخال مزيد من المساعدات الإنسانية عبر معبر "إيرز" الموجود في غرب شمال غزة.