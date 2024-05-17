بصورة نادرة.. شريف إدريس يحتفل بعيد ميلاد الزعيم

احتفل الفنان شريف إدريس، بعيد ميلاد الزعيم عادل إمام، الذي يحل اليوم الجمعة، الموافق 17 مايو من العام 1940م.

ونشر الفنان شريف إدريس على حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة تجمعه بالفنان عادل إمام أثناء ونجوم الفن أثناء الاحتفال بعيد ميلاد الزعيم بمنزل المنتج سمير خفاجي، معلقا، "بمناسبة عيد ميلاد الزعيم النهارده ١٧ مايو دي صوره للتاريخ فيها التاريخ كله.. الزعيم عادل إمام، وعمنا سعيد صالح الله يرحمه، والعمدة صلاح السعدني الله يرحمه، والمنتج الكبير سمير خفاجي الله يرحمه، والفنانة رجاء الجداوي الله يرحمها، والفنانين أحمد التهامي، وخالد سرحان، ومحمد أبو داوود، وفايق عزب الله يرحمه، وأنا".

وتابع: "الصورة دي كنا أيام مسرحية بودي جارد بنحتفل بعيد ميلاد الزعيم في بيت المنتج سمير خفاجي".

واختتم تعليقه، كل سنة وأنت طيب يا أستاذ عادل.

ولد الفنان عادل إمام في السابع عشر من مايو عام 1940 في حي السيدة عائشة بالقاهرة، لكن تعود أصول عائلته إلى قرية شها مركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، والذي أصبح أيقونة ثقافية في تاريخ مصر الحديثة، إذ حازت أفلامه على طائفة كبيرة من المتابعين.

اشتُهِر الزعيم بأداء الأدوار الكوميدية التي مزجت بالأفلام السياسية والرومانسية والقضايا الاجتماعية، في بداية صعوده، فقد لعب دور البطولة في أعمال أكثر جدية ودمج الكوميديا مع الرومانسية.

شارك عادل إمام في العديد من الأعمال في مختلف القنوات الفنية سواء في المسرح أو السينما أو التليفزيون والإذاعة، والتي حققت نجاحًا كبيرًا.

