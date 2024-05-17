"الإسكان": استكمال تطوير منظومة المرافق بالعبور والشيخ زايد والسويس الجديدة

استكملت أجهزة مدن العبور، والشيخ زايد، والسويس الجديدة، أعمال تنفيذ وتطوير منظومة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، والتي شملت مأخذ مياه الشرب ورافع المياه الأوسط المغذي لمحطة تنقية مدينة العبور، ومحطة تنقية مياه الشرب بالشيخ زايد، ومحطة الصرف الصحي وخزان التكديس بالسويس الجديدة.

وفي هذا الإطار، تفقد المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور، والمهندس جمال فهمي، نائب رئيس الجهاز، ومديرو الإدارات التنفيذية والتشغيل والصيانة والمحطات والروافع "مشروع إحلال وتجديد ورفع كفاءة مأخذ المياه العكرة "، والذي يقع بمنطقة أنشاص على ترعة الإسماعيلية المغذي لمحطة مياه العبور الرئيسية.

كما تفقد رئيس جهاز مدينة العبور، الرافع الأوسط بطريق أنشاص/العبور، والذي يغذي محطة مياه العبور بطاقة إجمالية "١١٠٠٠٠٠م٢/يوم" لكل رافع، ويخدم بشكل أساسي تغذية المدن والمناطق المجاورة ( العبور - العبور الجديدة - بدر - القاهرة الجديدة - مدينة السلام - النهضة).

وأوضح المهندس أحمد رشاد، أن مشروع تطوير المأخذ يهدف إلى إحلال وتجديد 6 طلمبات رأسية كاملة بالمحركات وبوادئ الحركة بقدرة (٦٠٠٠م٣/س) للطلمبة الواحدة رفع (٨٦م) بمأخذ العبور، و 4 طلمبات أفقية كاملة بالمحركات وبوادئ الحركة بقدرة (٦٠٠٠م٣/س) للطلمبة الواحدة رفع (٥٦م)، بخلاف رفع كفاءة لوحات الجهد المتوسط وكافة المحولات والمولدات والأعمال المدنية لعنبر الطلمبات والخزانات وباقي الوحدات المختلفة.

كما تابع المهندس أحمد رشاد، البدء في تشغيل المصافي الميكانيكية التي جرى تركيبها على بيارة الدخول، وأعمال الموقع العام، والبوابة الرئيسية، وأعمال الصيانة بالمولدات، وذلك لاستمرارية الاستفادة منها عند انقطاع التيار الكهربائي والتشغيل بكامل الطاقة دون أي انقطاعات، وأعمال الإنشاءات والأعمال المدنية للتوسعات التي جرت، وكذلك أعمال تطهير خزانات الرافع الأوسط من الطمي، وذلك لتقليل العكارات الموجودة بمياه النيل، وتركيب لوحات كهرباء جهد (١١ ك /ف) بالرافع الأوسط والمأخذ وتوريد وتركيب قطع الغيار اللازمة.

وأضاف المهندس جمال فهمي، أن ذلك جاء في إطار التأكد من رفع كفاءة منظومة مياه الشرب، وأيضاً الحفاظ على استمرارية التشغيل والاستفادة القصوى للمأخذ وانتاج الكميات المطلوبة من المياه للمدن المستفيدة.

وتفقد المهندس أحمد محمد عبد الرازق، رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، يرافقه مسئولو الجهاز، محطة مياه الشرب بالمدينة، لمتابعة سير وانتظام العمل من أجل تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتحقيق معايير الجودة المطلوبة.

وتابع رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، مراحل التنقية بداية من الموزع الرئيسي وعنبر الكلور ومبنى المروقات ومبنى المرشحات وغرفة التحكم وعنبر طلمبات المياه المرشحة بخزان المياه المرشحة، بالإضافة لتفقد المعامل الخاصة بالمحطة وانتظام العمل، ومدى كفاءة الأجهزة المستخدمة في تحليل العينات لضمان استدامة الخدمة بأفضل جودة ممكنة.

وأكد رئيس الجهاز على ضرورة الانتهاء من إجراءات أعمال طرح رفع كفاءة المحطة، من حيث الأبنية والعنابر والمسطحات الخضراء والطرق استمرارا للجهود المبذولة للحفاظ علي الحالة الفنية للمحطات والبنية التحتية لها.

وشدد رئيس الجهاز، على الالتزام بأعمال الصيانة الوقائية وصيانة المعدات والطلمبات وتنفيذ خطط الصيانة الدورية للمعدات، وسرعة التعامل مع شكاوى الأعطال، وعلى ضرورة الالتزام بتأمين بيئة العمل ووسائل السلامة والصحة المهنية وترشيد الطاقة، والتأكد من جودة المياه المنتجة طبقًا للمواصفات القياسية.

وتفقدت المهندسة أسماء مخلوف، رئيس جهاز مدينة السويس الجديدة، يرافقها المهندس باسم سمير، مدير إدارة الإسكان والمشروعات، قطاع المياه والصرف ولاسيما محطة معالجة الصرف الصحي العاجلة محطة Compact بطاقة ١٠٠٠م٣، الجاري تنفيذها لخدمة المرحلة الأولى بالمدينة، كما تفقدت خزان تكديس المياه ضمن أعمال البنية التحتية سعة ١٠٠٠٠م٣.

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