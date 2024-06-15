«فورين بوليسى»: زلزالان سياسيان يهزان فرنسا.. وماكرون يفاجئ الجميع.. سياسيون وصفوا قرار الرئيس الفرنسي بـ«الهراء» واشعال النيران

تشهد الأجواء السياسية في فرنسا حالة من الاضطراب خاصة بعد دعوة الرئيس إيمانويل ماكرون، بصورة مفاجئة، لانتخابات برلمانية وتشريعية في ٣٠ يونيو و٧ يوليو المقبل.

وخاطب الرئيس الفرنسي الناخبين يوم الأربعاء للمرة الأولى منذ أن دعا إلى انتخابات مبكرة في أعقاب الهزيمة الساحقة لحزب النهضة الذي يتزعمه ماكرون أمام حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف في الانتخابات الأوروبية. ودعا ماكرون السياسيين المعتدلين من اليسار واليمين إلى الاتحاد معًا لهزيمة اليمين المتطرف في الانتخابات البرلمانية.

ويهدف خطابه بشكل أساسي إلى شرح قراره الصادم بحل مجلس النواب في البرلمان الفرنسي، والذي أدى إلى انتخابات برلمانية مبكرة بعد ثلاثة أسابيع من فوز حزب التجمع الوطني اليميني المتطرف بقيادة مارين لوبان وجوردان بارديلا في انتخابات البرلمان الأوروبي.

وقال ماكرون إنه قرر إجراء تصويت مبكر لأنه لا يستطيع تجاهل الواقع السياسي الجديد بعد الهزيمة الساحقة، حيث حصل حزب ماكرون على أقل من نصف ما حصل عليه التجمع الوطني وزعيمه جوردان بارديلا.

وماكرون أكد أيضًا أنه "لا يريد إعطاء مفاتيح السلطة لليمين المتطرف في عام ٢٠٢٧".

وذكرت مجلة "فورين بوليسي" أن زلزالين هزا فرنسا، وبدأ السياسيون الآن فقط في انتشال أنفسهم من تحت الأنقاض ويسارعون إلى فهم عالمهم المقلوب.

وبحسب المجلة وقع الزلزال الأول بعد وقت قصير من إغلاق مراكز الاقتراع الفرنسية لانتخابات البرلمان الأوروبي. وعلى الفور تقريبًا، كان من المتوقع أن تكون قائمة مارين لوبان الانتخابية لحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف هي الفائزة.

ولم تكن هذه مفاجأة بالطبع. فلأسابيع، أفادت استطلاعات الرأي أن قائمة حزب التجمع الوطني، بقيادة جوردان بارديلا، كانت تحوم فوق ٣٠٪، أي أكثر من ضعف قائمة النهضة الحكومية، بقيادة فاليري هاير.

ومع تزايد الأرقام، تعمقت الصدمة. وكان حزب الجبهة الوطنية قد تغلب بالفعل على أحزاب الأغلبية في الانتخابات الأوروبية الماضية، ولكن هذه المرة، بلغ الهامش ما يقرب من ١٧ نقطة مئوية. علاوة على ذلك، سيطر الحزب على كل منطقة، بما في ذلك الأسوار الجمهورية مثل بريتاني وإيل دو فرانس - وإن لم تكن أكبر مدينة في الأخيرة، باريس.

وحقق نجاحات مع قطاعات كبيرة من السكان كانت خارج نطاق متناوله، بما في ذلك الناخبين الذين تزيد أعمارهم على ٦٥ عامًا بالإضافة إلى الناخبين. الحاصلين على شهادات جامعية ومهنية.

ثم جاءت الهزة الارتدادية. وبعد أقل من ساعة من إعلان النتائج، أعلن الرئيس إيمانويل ماكرون حل الجمعية الوطنية وتحديد موعد لإجراء انتخابات تشريعية جديدة. لم يفاجئ هذا الإعلان جميع معارضيه فحسب، بل أيضًا العديد من الشخصيات القيادية في حزبه.

قال أحد الوزراء قبل بضعة أسابيع: "نظرًا لقوة حزب التجمع الوطني، فأنا بصراحة لا أستطيع أن أتوقع أن يقوم الرئيس بحل الجمعية". ويبدو أن حتى ماكرون لم يتمكن من توقع قراره، حيث أصر في أواخر الشهر الماضي على أن انتخابات الاتحاد الأوروبي تخلف عواقب سياسية على أوروبا فقط، وليس فرنسا.

ووصف الممثلون السياسيون والمعلقون مرارا وتكرارا قرار ماكرون ــ وهو القرار الذي ناقشه قبل إعلانه مع مجموعة صغيرة من المستشارين المقربين، الذين حاول عدد قليل منهم، بما في ذلك رئيس الوزراء غابرييل أتال، ثنيه، حسبما ورد، ــ بأنه قرار هراء.

ورفض آخرون ذلك باعتباره عملًا من أعمال رجل إطفاء مهووس بإشعال الحرائق، أو شخص يشعل النيران لإخمادها. ولكن الأهم من العثور على تسمية القرار هو العثور على سبب له.

وترى الشخصية الثورية جورج دانتون، أن ماكرون يفخر باتخاذه خطوات جريئة. وفي البداية على الأقل، نجح القصد من إعلانه - مفاجأة الأحزاب الأخرى - باستثناء حزب التجمع الوطني، الذي دعا إلى حل البرلمان وكان يضع الخطط بالفعل.

رسالة للفرنسيين

ماكرون حاول أن يرسل رسالة للفرنسيين بأن هناك خطورة على دولتهم واقتصادهم، وأن التجمع الوطني عندما يصرح بتصريحات انتخابية يمكن أن تتسبب في هروب الكثير من المستثمرين والمدخرين في فرنسا، خاصة أن هناك أزمات اقتصادية كبيرة بسبب الحرب في أوكرانيا وغيرها، واعترف بأن الحكومة الفرنسية لم تكن على قدر المسؤولية ولكنها أعدت الكثير من الإصلاحات.

ويرى البعض أنه ربما لأنه سئم الشلل البرلماني، قرر ماكرون حله. وكما لاحظ العالم السياسي برونو كوتريس، فإن قرار حل الجمعية البرلمانية "لا يعدو كونه عملا مسكنا في أي دولة ديمقراطية". وهذا ما يفسر سبب استخدامه في فرنسا خمس مرات فقط منذ عام ١٩٥٨ وتأسيس الجمهورية الخامسة.

ويأمل ماكرون، الذي تبقى له ثلاث سنوات في ولايته الرئاسية الثانية، أن يتحد الناخبون لاحتواء اليمين المتطرف في الانتخابات الوطنية، كما لم يفعلوا في الانتخابات الأوروبية.

