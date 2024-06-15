قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم بلدة بيتا جنوبي نابلس بالضفة الغربية

أفادت وسائل إعلام فلسطينية،اليوم السبت، أن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة بيتا جنوبي مدينة نابلس بالضفة الغربية، وكان جنود الاحتلال مزودين بعدد من الآليات العسكرية التي انتشرت في شوارع البلدة.

ومنذ صباح اليوم ويستمر الاحتلال الإسرائيلي في قصف مناطق متفرقة في قطاع غزة، واستشهد 15 فلسطينيا وأصيب العشرات جراء قصف طائرات الاحتلال منزلين في حي التفاح شرق غزة.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الآليات العسكرية بلدة كفردان غرب مدينة جنين، كما داهم جنود الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل داخل البلدة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحامها بلدة كفردان غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت مواطن فلسطيني، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.