الرئيس الشيشاني يغادر المدينة المنورة بعد زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه

غادر الرئيس رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان المدينة المنورة، بعد زيارة المسجد النبوي، والصلاة فيه.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، كان في وداع الرئيس الشيشاني خلال مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي، مدير مكتب المراسم الملكية بمنطقة المدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله برّي، وعدد من المسؤولين.

استقبل الرئيس الشيشاني لدى وصوله المسجد النبوي كلًا من، وكيل الرئيس العام للعلاقات العامة والتواصل المؤسسي والشراكات المجتمعية بالمسجد النبوي الدكتور سلطان المطيري، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد متعب بن نعيمان البدراني، وعدد من المسؤولين.

شارك أكثر من 200 موظفة في عملية إرشاد حافلات ضيوف الرحمن إلى مقار سكنهم، حيث تركزت أعمال المركز التشغيلية لموسم حج هذا العام، على تأهيل الكوادر النسائية وتدريبهم وفق برامج تشمل معايير عالية الجودة، وتم توزيعهن على مهام عدة داخل محطات استقبال الحافلات وخارجها.