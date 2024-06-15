مصر السادسة عالميًا في تلقي تحويلات مالية من الخارج في 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا عن اليوم العالمي "للتحويلات المالية العائلية 2024" والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعون عام 2018؛ بحيث يحتفل في 16 يونيو من كل عام، وموضوع الاحتفالية هذا العام "التحويلات الرقمية نحو الشمول المالي وخفض التكاليف"، مع تسليط الضوء على الآثار الإيجابية للرقمنة في خفض التكاليف، وتحسين الوصول، وتعزيز الشمول المالي.
ويركز موضوع احتفالية هذا العام على الاعتراف بالمساهمات التي يقدمها المهاجرون في جميع أنحاء العالم لأسرهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم وبلدانهم من خلال الأموال التي يرسلونها إلى أوطانهم، لمساعدة الأسر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بهم، وفيما يلي عرضًا لأهم المعلومات والمؤشرات عن هذا الموضوع:
اولًا: أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالميًا
ثانيًا: أهم المؤشرات المتعلقة بتكلفة إرسال التحويلات المالية:
ثالثًا: ترتيب مصر على مستوى الدول الأكثر استقبالا للتحويلات المالية في عام 2023
رابعًا: التحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة ارسال 200 دولار)
خامسًا: حجم تحويلات المصريين بالخارج
سادسًا: أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية
- إجراء البنـك المركـزي المصـري مفاوضـات متقدمـة مـع عـدد مـن البنــوك المركزيــة فــي بعــض الــدول العربيــة، مثــل المملكــة العربيــة الســعودية ودولــة الإمــارات والمملكـــة الأردنيـــة، لإتاحـــة التحـــويلات الماليـــة إلـــى حســـابات العمـــلاء فـــي مصـــر عبـــر تطبيـــق “إنستاباي”، اعتبارا من عام 2024.
- مشاركة البنــك المركــزي المصــري فــي مشــروع “منصــة بنَــى”، وهــي أول منصة إقليمية عربية موحـدة لتنفيـذ المـدفوعات العربيـة البينيـة متعـددة العملات بين الدول العربية، لارتفاع العائد الاقتصـادي منـها.
- طرح الشهادات الدولارية بعائد تنافسي 7% و9% وهو أعلى عائد في العالم، بجانب تشجيع المصريين بالخارج على فتح حسابات دولارية في فروع البنوك الوطنية بالخارج، وكذلك مبادرة سيارات المصريين بالخارج.