مصر السادسة عالميًا في تلقي تحويلات مالية من الخارج في 2023

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بيانًا صحفيًا عن اليوم العالمي "للتحويلات المالية العائلية 2024" والذي اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة في الدورة الثانية والسبعون عام 2018؛ بحيث يحتفل في 16 يونيو من كل عام، وموضوع الاحتفالية هذا العام "التحويلات الرقمية نحو الشمول المالي وخفض التكاليف"، مع تسليط الضوء على الآثار الإيجابية للرقمنة في خفض التكاليف، وتحسين الوصول، وتعزيز الشمول المالي.

ويركز موضوع احتفالية هذا العام على الاعتراف بالمساهمات التي يقدمها المهاجرون في جميع أنحاء العالم لأسرهم وأصدقائهم ومجتمعاتهم وبلدانهم من خلال الأموال التي يرسلونها إلى أوطانهم، لمساعدة الأسر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الخاصة بهم، وفيما يلي عرضًا لأهم المعلومات والمؤشرات عن هذا الموضوع:

اولًا: أهم المؤشرات المتعلقة بالتحويلات عالميًا

ثانيًا: أهم المؤشرات المتعلقة بتكلفة إرسال التحويلات المالية:

ثالثًا: ترتيب مصر على مستوى الدول الأكثر استقبالا للتحويلات المالية في عام 2023

رابعًا: التحويلات المالية في سياق أهداف التنمية المستدامة 2030 (تكلفة ارسال 200 دولار)

خامسًا: حجم تحويلات المصريين بالخارج

سادسًا: أهم مبادرات الدولة المصرية لزيادة حجم التحويلات المالية للمهاجرين المصريين بالخارج عبر القنوات الرقمية