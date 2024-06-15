الهلال الأحمر الفلسطيني: إصابتان برصاص الاحتلال خلال اقتحام مخيم الجلزون شمال رام الله

أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني،اليوم السبت، عن إصابتان برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام الاحتلال مخيم ‎الجلزون شمال رام الله، جاء ذلك حسبما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية .

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي بعدد من الآليات العسكرية بلدة كفردان غرب مدينة جنين، كما داهم جنود الجيش الإسرائيلي عددا من المنازل داخل البلدة.

واندلعت مواجهات عنيفة بين مقاومين فلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي، واستهدفت المقاومة الفلسطينية قوات الاحتلال بعبوات ناسفة خلال اقتحامها بلدة كفردان غرب جنين.

واقتحمت قوات الاحتلال مخيم الجلزون شمال رام الله، واعتقلت مواطن فلسطيني، ما أدى لاندلاع مواجهات، دون أن يبلغ عن إصابات.