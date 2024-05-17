مصر تفوز بتنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار 2027

الجمعة 17/مايو/2024 - 11:46 ص

أعلنت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، فوز مصر بحق تنظيم الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين.

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي أن اختيار مصر لتنظيم هذه الفاعلية المهمة يعود إلى الدور الاستراتيجي الذي تلعبه في البنك، حيث كانت واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك وتُعتبر من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، أن مصر من بين الدول الرائدة في التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ عام 2012 في جلب تمويلات بقيمة تزيد عن 12 مليار يورو، وهذا يمثل دعمًا هامًا للاقتصاد المصري ويشجع على تطوير القطاع الخاص، حيث تم توجيه أكثر من 80% من هذه التمويلات للقطاع الخاص المحلي والأجنبي، مما ساهم في تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق تنمية شاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

كما أكدت وزيرة التعاون الدولي، أن فوز مصر باستضافة الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027 يعود إلى دورها البارز ونجاحها في تنظيم فعاليات دولية على أعلى مستوى، بالإضافة إلى دعمها للتعاون الدولي والتمويل الإنمائي، وعلاقتها المتينة مع شركاء التنمية.

وأوضحت المشاط أن مصر نجحت في تنظيم عدد كبير من الفعاليات الدولية خلال السنوات القليلة الماضية، بما في ذلك منتدى التعاون الدولي والتمويل الإنمائي Egypt ICF في نسخه المتعددة، والاجتماعات السنوية للبنك الإفريقي في مايو 2023، والدورة السابعة والعشرين من مؤتمر المناخ COP27.

وأشارت إلى أن مصر تستضيف أيضًا الاجتماعات السنوية للمؤسسات والهيئات المالية العربية في مايو الحالي.

وأكدت المشاط أن اختيار مصر لاستضافة هذه الفعاليات يتماشى مع استراتيجية البنك للتوسع في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء والشرق الأوسط، وضم دول جديدة من بينها العراق وبينين.

وأضافت أن مصر، باعتبارها البوابة الرئيسية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، تحرص بقوة على تفعيل التعاون الإقليمي وتنفيذ خطط التعاون "جنوب-جنوب"، لاسيما مع قارة إفريقيا.

كما أشارت إلى أن مصر ستعمل جاهدة على تنظيم الاجتماعات بأفضل شكل ممكن، مستفيدة من تجاربها السابقة في تنظيم فعاليات دولية، وأكدت على أهمية عقد هذه الاجتماعات على جميع الأصعدة لدعم جهود مصر في المشهد الدولي وتعزيز التعاون مع البنك ودفع التعاون مع إفريقيا.

جدير بالذكر أن وزيرة التعاون الدولي شاركت في الاجتماعات السنوية للبنك بصفتها محافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، كما شغلت منصب نائب رئيس مجلس المحافظين في الاجتماعات الحالية.